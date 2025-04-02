Инвестфонд из США купил израильскую компанию кибероружия, попавшую в "черный список" Белого дома

Американский инвестиционный фонд Integrity Partners приобрел за 30 миллионов долларов деятельности израильской компании Candiru, разработчика кибероружия, находящегося под санкциями США.

Candiru попала в "черный список" Белого дома в 2021 году вместе с компанией NSO как компания, действия которой противоречат национальным интересам США.

Как сообщает "Калькалист", фонд осуществил покупку в два этапа. На первом этапе были приобретены и переданы в новую компанию, не находящуюся под санкциями, все активы Candiru. Туда же был переведен штат Candiru.

Второй этап будет завершен после получения разрешения на передачу экспортных лицензий Candiru новой компании.