Почему в Израиле жить дорого. Отчет OECD за 2025 год

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала ежегодный двухгодичный отчет по экономике Израиля на 2025 год, содержащий оценку текущей ситуации и рекомендации.

Отчет прогнозирует 3,4% роста ВВП в 2025 году и 5,5% роста в 2026 году, темпы инфляции в 3,7% и 2,9% и дефицит госбюджета в 4,7% и 3,8% соответственно.

Обзор состояния экономики отмечает "удивительную устойчивость к шоку от резни 7 октября и последующей войны, проистекающую из прочного финансового положения перед войной, умелого монетарного управления, стабильной финансовой системы и сильного потенциала роста благодаря высокому уровню занятости и динамичному высокотехнологичному сектору".

Одновременно аналитики организации отмечают "гигантский" дефицит госбюджета и призывают правительство к формированию многолетнего налогово-бюджетного плана, направленного на торможение роста, а затем возобновление сокращения государственного долга.

Также отмечаются усиление отрицательных стимулов для выхода на рынок труда в ультраортодоксальном секторе и недостаточное стимулирование увеличения участия в рынке труда в арабском секторе.

Основные рекомендации отчета остаются в целом неизменными: направление существенных усилий на интеграцию ультраортодоксальных мужчин и арабских женщин в рынок труда, сокращение бюрократических препон, расширение налоговой базы путем отмены неоправданных налоговых льгот.

Особый упор отчета был сделан на дороговизне жизни в Израиле (четвертый в OECD по паритету покупательской способности), ее причинах и рекомендациях для ее снижения.

Авторы отмечают, что частично причиной дороговизны жизни в стране является недружелюбное окружение, существенно ограничивающее возможности трансграничной торговли и усиления конкуренции. В этом отношении подчеркивается потенциал расширения Авраамовых соглашений.

В то же время значительную часть причин дороговизны жизни составляют высочайший уровень регуляции в сфере осуществления бизнес-деятельности и протекционистская таможенная политика в сфере сельского хозяйства и продуктов питания, значительная бюрократизация процессов в сфере строительства, в первую очередь – жилищного. Несмотря на то, что у Израиля есть соглашения о свободной торговле (FTAs) с 48 странами, объем торговли в рамках этих соглашений существенно ниже среднего показателя по OECD.

В числе рекомендаций по снижению дороговизны жизни:

Продолжение переговоров о новых торговых соглашениях и о расширении существующих для диверсификации источников импорта и расширения экспортных рынков.

Снизить торговые ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции, включая снижение тарифов на овощи, фрукты и молочные продукты.

Упрощение пограничные процессы и устранение технических барьеров в торговле. Реализация запланированных реформ импорта, в частности принципа "что хорошо для Европы, хорошо для Израиля", и ограничение количества товаров, освобожденных от реформы.

Сокращение времени, стоимости и количества процедур, необходимых для открытия новой компании.

Отмена контроля цен и квотирования для продуктов питания.

Снижение барьеров входа для профессиональных услуг, в частности, путем упрощения и расширения лицензирования.

Упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство. Обеспечение реализации плана ускоренного лицензирования для сокращения времени выдачи разрешений. Принятие принципа "молчание - знак согласия" для утверждения разрешений на строительство.

Уменьшение разницы между ставками муниципального налога на нежилую и жилую недвижимость.