"Шуферсаль" выплатит 11 тысячам работников сети 100 миллионов шекелей

Один из совладельцев сети "Шуферсаль" Шломо Амир объявил, что в связи с хорошими финансовыми показателями за 2024 год сеть выплатит работникам бонус в соответствии с условиями коллективного трудового соглашения.

11 тысяч работников сети получат от 5 до 9 тысяч шекелей. В общей сложности на бонусы будут потрачены 100 миллионов шекелей.

Напомним, сеть закончила год с чистой прибылью 657 миллионов шекелей, в 2,06 раза больше, чем в 2023 году и около половины прибыли всего сектора.