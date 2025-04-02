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Экономика

"Шуферсаль" выплатит 11 тысячам работников сети 100 миллионов шекелей

Рынок труда
время публикации: 02 апреля 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 22:15
"Шуферсаль" выплатит 11 тысячам работников сети 100 миллионов шекелей
Uri Lenz/FLASH90

Один из совладельцев сети "Шуферсаль" Шломо Амир объявил, что в связи с хорошими финансовыми показателями за 2024 год сеть выплатит работникам бонус в соответствии с условиями коллективного трудового соглашения.

11 тысяч работников сети получат от 5 до 9 тысяч шекелей. В общей сложности на бонусы будут потрачены 100 миллионов шекелей.

Напомним, сеть закончила год с чистой прибылью 657 миллионов шекелей, в 2,06 раза больше, чем в 2023 году и около половины прибыли всего сектора.

Экономика
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