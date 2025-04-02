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Экономика

Amazon подал заявку на покупку деятельности TikTok в США

США
Китай
Соцсети
время публикации: 02 апреля 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 21:23
Amazon подал заявку на покупку деятельности TikTok в США
AP Photo/Matt Slocum

За три дня до истечения срока, в течение которого американский департамент социальной сети TikTok должен отделиться от китайской материнской компании, корпорация Amazon подала предложение о покупке.

Как сообщает New York Times, предложение было сделано в форме письма на имя вице-президента США Джея Ди Вэнса и министра торговли Говарда Лутника.

Напомним, что в прошлом году Конгресс США двухпартийным решением провел закон, требующий передать деятельность TikTok в США во владение американской компании или прекратить работать на территории США.

Экономика
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