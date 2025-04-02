Каждый пятый VPN из ТОП-100 - китайский

Исследовательская группа Tech Transparency Project опубликовала результаты проверки 100 наиболее популярных в США VPN-сервисов, используемых для скрытия точки выхода в интернет и обхода блокировки.

Все проверявшиеся сервисы можно было скачать в магазинах приложений AppStore и Google Play.

Проверка показала, что 20 VPN-сервисов, то есть каждый пятый из первой сотни, принадлежат китайским компаниям или связаны с ними, в том числе несколько сервисов связаны с Народно-освободительной армией Китая.

Авторы отчета напоминают, что, согласно китайским законам, китайские компании обязаны передавать данные о просмотрах своих пользователей государственным структурам.

При этом в большинстве случаев китайское владение сервисом хорошо спрятано под пирамидальной структурой владения через оффшорные структуры.