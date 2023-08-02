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    Экономика

    США разрешили Израилю продать "Пращу Давида" Финляндии

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    США разрешили Израилю продать
    AP Photo/Sebastian Scheiner

    Власти США дали согласие на поставку Израилем Финляндии системы ПРО среднего радиуса действия "Праща Давида", разрабатывавшейся государственным оборонным концерном "Рафаэль" совместно с американской корпорацией Raytheon при существенном американском финансировании.

    Сумма сделки, официальная церемония подписания которой состоится в ближайшие дни, составит 316 миллионов долларов.

    Это первая сделка по экспорту одной из самых современных систем ПРО, разрабатывавшейся против нового поколения баллистических ракет малой дальности, таких как российские "Искандеры", и неуправляемых ракет большого калибра.

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    "Праща Давида" была принята на вооружение ЦАХАЛа в 2016 году и объявлена оперативной в 2017 году. Первый боевой пуск был осуществлен в 2018 году, однако тогда противоракеты самоликвидировались, когда стало ясно, что сирийские ракеты не долетят до Израиля. Первый успешный боевой пуск состоялся 10 мая 2023 года в ходе контртеррористической операции "Щит и стрела".

    Напомним, что ранее США, после длительной проволочки, дали Израилю разрешение на поставку Германии систем ПРО "Хец-3" на сумму 4 миллиарда евро.

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