Курс валют в Израиле 2 августа 2024 года: доллар и евро продолжают дорожать

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 2 августа, валютные торги завершились повышением курса доллара США и курса единой европейской валюты к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,396% и составил 3,807 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,518% и составил 4,111 шекеля за €1.

Причем шекель последовательно дешевеет уже более недели – с 25 июля. За этот период доллар подорожал на 4,7%, а евро – на 4,3%.