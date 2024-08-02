Какие авиакомпании прекратили летать в Израиль, ожидая эскалации войны. Список

В связи с угрозами Ирана и "оси сопротивления" атаковать Израиль в ответ на ликвидацию лидеров террористов в Бейруте и Тегеране международные авиакомпании начали объявлять о временном прекращении полетов.

Редакция Newsru.co.il публикует текущий список авиакомпаний, отменивших свои рейсы. Пресс-служба управления аэропортов Израиля рекомендует пассажирам учитывать, что их полет в обратном направлении может быть отложен, и находиться на связи со своей авиакомпанией.

Стоит отметить, что бюджетные авиакомпании, такие как Ryanair, Wizzair и Easyjet, обычно первыми объявляющие о прекращении полетов в таких случаях, пока работают по расписанию.

Британская авиакомпания British Airways 2 августа опровергла опубликованную ранее в СМИ и соцсетях информацию об отмене полетов в Израиль.

Еще раз подчеркнем: ситуация меняется, отмены рейсов могут быть объявлены в любой момент.

На этом фоне сотни граждан Израиля и туристов, планировавших полеты в Израиль, ждут сейчас в аэропортах и гостиницах информации о возможности вылететь в Израиль.

Список авиакомпаний, отменивших полеты в Израиль

Lufthansa, Swiss Airlines, Brussel Airlines, Austrian Airlines и Eurowings отменили все рейсы в Израиль до 9 августа

United Airlines отменила рейсы без указания даты возвращения, однако в расписании запланированными значатся рейсы начиная с 9 августа.

Delta Airlines отменила рейсы в Израиль до 8 августа

Итальянская авиакомпания ITA отменила рейсы до 6 августа

Авиакомпания Air Baltic на текущий момент отметила рейсы только до 2 августа.

Авиакомпании Air India и FlyDubai отменили только рейсы 1 августа.