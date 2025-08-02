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Экономика

Корпорация общественного вещания США объявила о скором закрытии

США
Дональд Трамп
СМИ
время публикации: 02 августа 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 05:59
Корпорация общественного вещания США объявила о скором закрытии
AP Photo/J. Scott Applewhite

Корпорация общественного вещания США (Corporation for Public Broadcasting, CPB) объявила в пятницу, 1 августа, о намерении прекратить деятельность после того, как Конгресс лишил ее финансирования.

Около 60 лет CPB обеспечивала производство образовательных программ, культурного и новостного контента.

CPB сообщила, что уведомила сотрудников о том, что большинство из них будут уволены после окончания финансового года 30 сентября 2025 года. Небольшая переходная группа продолжит деятельность до января 2026 года, чтобы завершить работу.

Американские СМИ пишут, что закрытие CPB окажет глубокое влияние на журналистскую и культурную среду, в частности, на общественные радио- и телестанции в небольших населенных пунктах по всей территории Соединенных Штатов.

Корпорация CPB помогала финансировать Public Broadcasting Service (PBS) и National Public Radio (NPR). С ее помощью выпускалось множество шоу и документальных фильмов, обеспечивалось финансирование музыкальных трансляций.

Ранее президент США Дональд Трамп называл CPB "чудовищной" структурой, подчеркивая, что общественное вещание демонстрирует крайнюю либеральную предвзятость.

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