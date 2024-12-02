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Экономика

"Шастович" снижает цены на макаронные изделия Barilla из-за сокращения спроса

Потребление
Цены
время публикации: 02 декабря 2024 г., 12:43 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 12:44
"Шастович" снижает цены на макаронные изделия Barilla из-за сокращения спроса
Stuart Ramson/AP Images for Barilla USA

Импортер продуктов питания "Шастович" объявил о снижении цен на классические макаронные изделия Barilla, включая безглютеновую продукцию, на 10% в среднем.

Фактически речь идет о возвращении к ценам по состоянию на конец 2023 года, до последнего подорожания.

Объявление о снижении цен последовало на фоне снижения доли пасты Barilla на рынке с 26% до 22%, в том числе – из-за начала импорта в Израиль различных видов итальянской пасты премиум-сегмента по более низким ценам.

Крупнейшим игроком на рынке макаронных изделий по-прежнему остается компания "Осем". В дисконтном сегменте место турецких макаронных изделий начала занимать продукция из Азербайджана.

Экономика
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