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Экономика

Налог на электромобили вырастет на 10%, а не на 48%

Налоги
Бецалель Смотрич
Автомобили
время публикации: 02 декабря 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 12:09
Налог на электромобили вырастет на 10%, а не на 48%
Nati Shohat/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич распорядился реализовать исходный план постепенной отмены льготы на покупку электромобилей, а не отменять льготу полностью.

Как следствие, налог на покупку электромобилей вырастет с 35% до 45%, а не до 83%, "чтобы сохранить стимул перехода потребителей на электромобили".

Напомним, что помимо повышения налога на покупку электромобилей, в 2025 году также планируется отмена скидки на регистрационные сборы для электроавтомобилей, в результате чего регистрационный сбор вырастет с 450 шекелей до 1800 шекелей.

Также прекратится система государственного субсидирования создания зарядных станций.

В 2026 году планируется введение налога на километраж для электромобилей.

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