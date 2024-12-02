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Экономика

Антимонопольное управление начнет уголовное расследование приватизации электростанции "Эшколь"

Расследование
Коррупция
время публикации: 02 декабря 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 10:04
Антимонопольное управление начнет уголовное расследование приватизации электростанции "Эшколь"
Wikipedia.org. Фото: Amos Meron

Антимонопольное управление намерено начать уголовное расследование против управляющего партнера в инвестиционном фонде "Ной" Рана Шелаха в связи с его действиями в рамках приватизации электростанции "Эшколь".

В управлении подозревают, что Шелах действовал незаконным образом с целью лишить конкурирующую структуру, компанию "Далия Энергия", возможности получить финансирование, необходимое для покупки электростанции.

Как сообщает "Калькалист", в ходе предварительной проверки следователи управления допросили представителей руководства банка "Апоалим" и страховых компаний "Клаль", "Феникс" и "Менора" – структур, совместно финансировавших покупку электростанции "Эшколь" компанией "Далия Энергия".

Напомним, что в декабре 2023 года Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") подписала договор о продаже электростанции "Эшколь" в Ашдоде компании "Далия Энергия" и холдингу Union за 9 миллиардов 1 миллион и 181818 шекелей.

В первом тендере "Далия Энергия" и компания "Таавура" также выиграли со ставкой 12,37 миллиарда шекелей, однако компания "Таавура" после этого вышла из состава консорциума, и "Далия Энергия" не смогла мобилизовать капитал, необходимый для уплаты сумму. Вторая ставка, сделанная компанией OPC, была в районе 7 миллиардов шекелей.

В связи со столь существенной разницей между ставками Управление электроэнергии решило не отдавать победу OPC, а провести повторный тендер, установив минимальную цену в 9 миллиардов шекелей.

Во втором тендере "Далия" была единственным участником тендера.

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