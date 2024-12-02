x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 09:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 09:07
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минтранс запустил возможность предварительной записи на техосмотр

Мин.транспорта
Автомобили
время публикации: 02 декабря 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 09:09
Минтранс запустил возможность предварительной записи на техосмотр
Flash90. Фото: Н.Шохат

Министерство транспорта и объединение центров проведения техосмотра объявили о запуске онлайн-платформы, позволяющей забронировать очередь на техосмотр, загрузить необходимые документы и заранее оплатить все сборы.

На данный момент речь идет о пилотном проекте, с которым сотрудничают около 40 центров. В ближайшие месяцы к проекту должны присоединиться и другие центры.

Забронировать очередь можно на сайте министерства транспорта или на сайте testime.co.il

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 октября 2024

Управление регуляции рекомендовало сократить техосмотры автомобилей до раза в два года
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 августа 2024

Стоимость техосмотра будет увеличена на десятки процентов