Минтранс запустил возможность предварительной записи на техосмотр
время публикации: 02 декабря 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 09:09
Министерство транспорта и объединение центров проведения техосмотра объявили о запуске онлайн-платформы, позволяющей забронировать очередь на техосмотр, загрузить необходимые документы и заранее оплатить все сборы.
На данный момент речь идет о пилотном проекте, с которым сотрудничают около 40 центров. В ближайшие месяцы к проекту должны присоединиться и другие центры.
Забронировать очередь можно на сайте министерства транспорта или на сайте testime.co.il