Минтранс запустил возможность предварительной записи на техосмотр

Министерство транспорта и объединение центров проведения техосмотра объявили о запуске онлайн-платформы, позволяющей забронировать очередь на техосмотр, загрузить необходимые документы и заранее оплатить все сборы.

На данный момент речь идет о пилотном проекте, с которым сотрудничают около 40 центров. В ближайшие месяцы к проекту должны присоединиться и другие центры.

Забронировать очередь можно на сайте министерства транспорта или на сайте testime.co.il