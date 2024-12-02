Авив Кохави присоединился к Тамиру Пардо в руководстве инвестфонда AWZ
время публикации: 02 декабря 2024 г., 08:02 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 08:04
Бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави вошел в состав руководства израильско-канадского инвестиционного фонда AWZ, специализирующегося на инвестициях в оборонные технологии.
Капитал фонда составляет 2,5 миллиарда шекелей. Помимо Кохави, в руководство фонда входят бывший начальник службы внешней разведки "Мосад" Тамир Пардо, бывший командир подразделения военной разведки 8200 Эхуд Шнеурсон, бывший высокопоставленный сотрудник подразделения телохранителей ШАБАКа Ярон Ашкенази.
В консультативном совете фонда – экс-премьер Канады Стивен Харпер, а также бывшие главы спецслужб США, Канады и Великобритании.