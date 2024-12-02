x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 08:20
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Авив Кохави присоединился к Тамиру Пардо в руководстве инвестфонда AWZ

Оборонка
Финансы
время публикации: 02 декабря 2024 г., 08:02 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 08:04
Авив Кохави присоединился к Тамиру Пардо в руководстве инвестфонда AWZ
Flash90

Бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави вошел в состав руководства израильско-канадского инвестиционного фонда AWZ, специализирующегося на инвестициях в оборонные технологии.

Капитал фонда составляет 2,5 миллиарда шекелей. Помимо Кохави, в руководство фонда входят бывший начальник службы внешней разведки "Мосад" Тамир Пардо, бывший командир подразделения военной разведки 8200 Эхуд Шнеурсон, бывший высокопоставленный сотрудник подразделения телохранителей ШАБАКа Ярон Ашкенази.

В консультативном совете фонда – экс-премьер Канады Стивен Харпер, а также бывшие главы спецслужб США, Канады и Великобритании.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook