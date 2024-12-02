SIPRI: израильские оборонные концерны улучшили свои позиции в ТОП-50 производителей оружия

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал глобальный рейтинг ведущих оборонных корпораций за 2023 год, на который пришлись второй год развязанной Россией войны с Ураиной и первые месяцы войны Израиля с террористами ХАМАСа и "Хизбаллы".

Несмотря на две войны, совокупный доход 100 крупнейших в мире оборонных концернов вырос всего на 4,2% по сравнению с 2022 годом и составил 632 миллиарда долларов.

Половина этой суммы, 317 миллиардов долларов, пришлась на 41 американскую оборонную корпорацию, доход которых вырос за год на 2,5%.

Европейские оборонные корпорации заработали 133 миллиарда долларов, что всего на 0,2% больше, чем в 2022 году.

Заработок российских оборонных концернов вырос на 40% и оценивается в 25,5 миллиардов долларов.

Резко выросли доходы южнокорейских (на 39%) и японских (на 35%) оборонных концернов, продавших оружие соответственно на 11 и на 10 миллиардов долларов.

Доходы турецких оборонных концернов выросли на 24% до 6 миллиардов долларов.

Три ведущих израильских оборонных концерна, "Эльбит", "Авиационная промышленность" и "Рафаэль", показали в 2023 году 15% роста дохода до 13,6 миллиарда долларов.

"Эльбит" по итогам года опустился на одну строчку и занимает 27-ю позицию в мировом рейтинге, "Авиационная промышленность" поднялась на три позиции до 24-й строчки, а "Рафаэль" поднялся на два места до 42й строчки.

Судя по финансовым отчетам за третий квартал 2024 года, в следующем году, в котором в полной мере отразятся заказы, связанные с войной против ХАМАСа и "Хизбаллы", а также серия крупных контрактов от зарубежных клиентов, израильские концерны существенно улучшат свои позиции в мировом рейтинге.

Доходы "Авиационной промышленности" за первые 9 месяцев 2024 года составили 4,3 миллиарда долларов, доходы "Эльбита" – 4,9 миллиарда долларов, а доходы "Рафаэля" – 3,35 миллиарда долларов, то есть за девять месяцев 2024 года три концерна заработали всего на 1 миллиард меньше, чем за весь 2023 год.

Концерны также сообщили о рекордном росте портфелей заказов – 24,9 миллиарда долларов у "Авиационной промышленности", 22,1 миллиарда долларов у "Эльбита" и 16,2 миллиарда долларов у "Рафаэля".