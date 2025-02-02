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Экономика

Азербайджан купил 10% израильского газового месторождения "Тамар"

Нефть и газ
Азербайджан
время публикации: 02 февраля 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 11:13
Азербайджан купил 10% израильского газового месторождения "Тамар"
Moshe Shai/FLASH90

Государственная азербайджанская нефтегазовая компания Socar сообщила о покупке 10% акций израильского газового месторождения "Тамар" в Средиземном море.

Согласно сообщению, компания выкупила акции бизнесмена Аарона Френкеля, купившего их в 2010 году.

Сумма сделки не разглашается, однако издание "Калькалист" сообщает, что, по оценкам специалистов, Socar купил акции исходя из стоимости месторождения в 8,5 миллиардов долларов, то есть потратил на них около 850 миллионов долларов.

Покупка доли в "Тамар" – первое появление Socar в Средиземноморском бассейне.

Среди прочего, компания является одним из совладельцев (25%) нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому Израиль получает значительную часть потребляемой им нефти, а также Южно-Кавказского нефтепровода, Транс-Анатолийского и Транс-Адриатического газопроводов.

Ранее Socar несколько раз пыталась выйти на израильский рынок не только в качестве поставщика нефти, в частности, претендуя на покупку Ашдодского НПЗ, однако до сих пор все планы не доходили до завершения.

Экономика
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