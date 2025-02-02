На строительство нового жилья в Шломи не было подано ни одной заявки

Тендер на строительство в расположенном на границе с Ливаном городке Шломи, объявленный Земельным управлением в декабре 2024 года, завершился безрезультатно.

На пять участков, на которых планировалось строительство 514 единиц жилья, не было подано ни одной заявки.

При этом тендеры на строительство в Маалот-Таршихе, Афуле, Акко, Ноф а-Галиле, закрывшиеся параллельно, пользовались спросом.