Сеть Carrefour объявила, что возьмет на себя повышение НДС на товары под домашним брендом
время публикации: 02 января 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 08:26
Розничная торговая сеть Carrefour Israel объявила, что не будет повышать цены на продукцию, продаваемую ею под брендом Carrefour, из-за повышения НДС
Также сеть сохранит цены на продукцию, продаваемую в отделах свежего мяса и нефасованной молочной продукции.
В руководстве сети заявили, что в 2025 году ассортимент домашнего бренда существенно увеличится после вступления в силу реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля".