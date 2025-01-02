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Экономика

Сеть Carrefour объявила, что возьмет на себя повышение НДС на товары под домашним брендом

Налоги
Потребление
время публикации: 02 января 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 08:26
Сеть Carrefour объявила, что возьмет на себя повышение НДС на товары под домашним брендом
AP Photo/Virginia Mayo, FILE

Розничная торговая сеть Carrefour Israel объявила, что не будет повышать цены на продукцию, продаваемую ею под брендом Carrefour, из-за повышения НДС

Также сеть сохранит цены на продукцию, продаваемую в отделах свежего мяса и нефасованной молочной продукции.

В руководстве сети заявили, что в 2025 году ассортимент домашнего бренда существенно увеличится после вступления в силу реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля".

Экономика
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