Сеть Carrefour объявила, что возьмет на себя повышение НДС на товары под домашним брендом

Розничная торговая сеть Carrefour Israel объявила, что не будет повышать цены на продукцию, продаваемую ею под брендом Carrefour, из-за повышения НДС

Также сеть сохранит цены на продукцию, продаваемую в отделах свежего мяса и нефасованной молочной продукции.

В руководстве сети заявили, что в 2025 году ассортимент домашнего бренда существенно увеличится после вступления в силу реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля".