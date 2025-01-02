x
02 января 2025
|
последняя новость: 08:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2025
|
02 января 2025
|
последняя новость: 08:26
02 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ЦАХАЛ требует отменить привязку зарплат полицейских к зарплатам военнослужащих-контрактников

ЦАХАЛ
Полиция
время публикации: 02 января 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 07:55
ЦАХАЛ требует отменить привязку зарплат полицейских к зарплатам военнослужащих-контрактников
Nati Shohat/Flash90

Командование ЦАХАЛа обратилось к комиссии Нагеля с просьбой включить в рекомендации по оборонному бюджету отмену решения правительства номер 33 от 1979 года, привязывающую зарплаты в полиции к зарплатам в ЦАХАЛе.

Как сообщает The Marker, обращение было сделано на фоне конфликта между министерством национальной безопасности и министерством финансов по поводу военных надбавок к зарплатам полицейских

В командовании полиции и службы тюрем повысили зарплаты на общую сумму 240 миллионов шекелей без согласования с министерством финансов и не поставив в известность аудитора министерства национальной безопасности, ссылаясь именно на это решение правительства.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 декабря 2024

Генинспектор полиции обвиняет минфин в политических играх за счет полицейских
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 ноября 2024

Кризис на переговорах по бюджету: "Оцма Иегудит" угрожает голосовать против