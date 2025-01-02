ЦАХАЛ требует отменить привязку зарплат полицейских к зарплатам военнослужащих-контрактников

Командование ЦАХАЛа обратилось к комиссии Нагеля с просьбой включить в рекомендации по оборонному бюджету отмену решения правительства номер 33 от 1979 года, привязывающую зарплаты в полиции к зарплатам в ЦАХАЛе.

Как сообщает The Marker, обращение было сделано на фоне конфликта между министерством национальной безопасности и министерством финансов по поводу военных надбавок к зарплатам полицейских

В командовании полиции и службы тюрем повысили зарплаты на общую сумму 240 миллионов шекелей без согласования с министерством финансов и не поставив в известность аудитора министерства национальной безопасности, ссылаясь именно на это решение правительства.