Турецкое эмбарго лишило Hyundai титула самой популярной машины в Израиле

Согласно отчету объединения импортеров автомобилей, в 2024 году в Израиль были импортированы 271735 автомобилей (без учета частного импорта), на 1700 автомобилей больше, чем в 2023 году.

Лидером продаж в 2024 году стала Toyota, которая пострадала от турецкого эмбарго меньше своего основного конкурента, концерна Hyundai. Toyota закончила год с продажами 34464 автомобилей, тогда как Hyundai продал только 28381 автомобиль, поскольку многие его модели для европейского стандарта производятся только в Турции.

KIA на третьем месте с 25727 проданными автомобилями, Skoda сохраняет позицию самой популярной в Израиле европейской марки с 19260 автомобилями.

Китайский производитель электромобилей BYD на пятом месте с 16698 автомобилями.

Впервые в истории крупнейшей страной-производителем автомобилей, импортируемых в Израиль, стал Китай, из которого в страну прибыл 63701 автомобиль, то есть каждый четвертый.