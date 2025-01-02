Антимонопольное управление против защитной пошлины на канадскую марихуану

Антимонопольное управление, проводившее проверку требования израильских производителей медицинской марихуаны о введении защитной пошлины на импорт медицинской марихуаны из Канады, пришло к выводу, что рекомендация ответственного за защитные пошлины в министерстве экономики основана на неверных данных.

Ответственный за защитные пошлины Дани Таль утверждает, что канадские производители экспортируют марихуану по демпинговым ценам, которые ниже стоимости производства в самой Канаде, и предлагает ввести пошлину в размере 175% от закупочной стоимости.

В антимонопольном управлении пришли к выводу, что импортеры покупают медицинскую марихуану по цене выше канадской, что лишает основания любые разговоры о демпинге. В отчете главы антимонопольного управления Михаль Коэн указывается, что Таль при сравнении цен полностью игнорировал данные о содержании каннабиоидов в различных сортах марихуаны, фактически сравнивая дешевые сорта с дорогими концентратами.

Следует отметить, что министерство здравоохранения Израиля также считает введение защитной пошлины на марихуану неоправданным.