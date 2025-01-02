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Экономика

ШАБАК разрешил опубликовать объем ставки Сары Нетаниягу в муниципалитете Иерусалима

время публикации: 02 января 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 12:56
ШАБАК разрешил опубликовать объем ставки Сары Нетаниягу в муниципалитете Иерусалима
Avshalom Sassoni/Flash90

Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что не видит причин для отказа от публикации объема ставки супруги главы правительства Сары Нетаниягу в муниципалитете Иерусалима.

Ранее адвокат Сары Нетаниягу утверждал, что тот факт, что она находится под охраной ШАБАКа, не позволяет опубликовать информацию, запрошенную через суд организацией "Ацлаха".

Муниципалитет должен предоставить информацию об объеме ставки супруги главы правительства, об изменениях в объеме ставки и об отсутствии Сары Нетаниягу на работе на периоды, превышающие 30 дней, начиная с июня 2021 года.

Сара Нетаниягу работает психологом системы образования в муниципалитете Иерусалима.

Экономика
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