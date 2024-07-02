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Экономика

Водители автобусов получат статус общественных работников для нужд уголовного законодательства

время публикации: 02 июля 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 07:55
Водители автобус получат статус общественных работников для нужд уголовного законодательства
Yonatan Sindel/Flash90

Государственная прокуратура направила объединению водителей общественного транспорта экспертное заключение, согласно которому водители автобусов должны считаться общественными работниками.

Статус общественного работника в рамках израильского уголовного законодательства ужесточает наказание для правонарушителя, напавшего на него.

На текущий момент общественными работниками считаются госслужащие, военнослужащие, работники муниципалитетов и школ, работники религиозных советов, сотрудники Ведомства национального страхования, Банка Израиля и ряда других ведомств, а также работник любого учреждения, в управлении которым государство принимает участие.

Водители автобусов много лет добиваются получения этого статуса в рамках борьбы с насилием в свой адрес со стороны пассажиров.

Экономика
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