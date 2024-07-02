Водители автобусов получат статус общественных работников для нужд уголовного законодательства

Государственная прокуратура направила объединению водителей общественного транспорта экспертное заключение, согласно которому водители автобусов должны считаться общественными работниками.

Статус общественного работника в рамках израильского уголовного законодательства ужесточает наказание для правонарушителя, напавшего на него.

На текущий момент общественными работниками считаются госслужащие, военнослужащие, работники муниципалитетов и школ, работники религиозных советов, сотрудники Ведомства национального страхования, Банка Израиля и ряда других ведомств, а также работник любого учреждения, в управлении которым государство принимает участие.

Водители автобусов много лет добиваются получения этого статуса в рамках борьбы с насилием в свой адрес со стороны пассажиров.