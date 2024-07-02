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Экономика

В Тель-Авиве будут штрафовать водителей за пользование клаксоном

время публикации: 02 июля 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 21:43
В Тель-Авиве будут штрафовать водителей за пользование клаксоном
AP Photo/Felipe Dana)

Муниципальный совет Тель-Авива утвердил введение штрафа в размере 475 шекелей за пользование клаксоном автомобиля в черте города.

При этом штраф будет выписываться владельцу автомобиля. Исключения составят случаи, когда пользование клаксоном необходимо для предотвращения немедленной опасности.

Нарушения будут отслеживаться с помощью специальной аппаратуры, которая будет фиксировать нарушение и передавать информацию о нем муниципальным инспекторам.

Стоит отметить, что Тель-Авив – не первый город Израиля, который решил бороться с автомобильным шумом таким образом. Пионером в данном вопросе стала Петах-Тиква, получившая от Кнессета разрешение на использование технологии в конце 2023 года.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 ноября 2023

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