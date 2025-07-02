Авиакомпании требуют, чтобы государство взяло на себя выплату компенсаций за отмену билетов

Израильские и иностранные авиакомпании обратились к министерствам финансов, транспорта и экономики Израиля с просьбой освободить их от выплаты компенсаций пассажирам, чей рейс был отменен в связи с операцией "Народ как лев".

В обращении, поданном через адвоката Ширли Кацир, авиакомпании настаивают на том, что выплату компенсаций должно взять на себя государство, поскольку ни один сценарий, на который могли ориентироваться компании при принятии решений о продолжении полетов в Израиль в военное время, не предусматривал полного закрытия неба на длительный период.

Следует отметить, что речь идет о компенсации за отмену полета, предусмотренную законом об авиационных услугах, а не о возврате стоимости отмененных билетов.