Авнер Нетаниягу под псевдонимом купил квартиру в Оксфорде за полмиллиона фунтов наличными

Авнер Нетаниягу, сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, в январе 2022 года приобрел за наличные средства жилую квартиру в Оксфорде, сообщает "Калькалист".

Квартира была приобретена за 502 тысячи фунтов-стерлингов, а покупка была оформлена на имя Ави Сегаля. Под этим именем Авнер учился на тот момент в Оксфорде по соображениям безопасности, официально взяв в документах девичью фамилию бабушки. Напомним, что его отец был тогда председателем оппозиции, и Авнеру не полагалась охрана.

Издание отмечает, что, поскольку в период осуществления сделки курс британского фунта на несколько дней резко упал, стоимость квартиры в шекелях оказалась менее 2 миллионов шекелей, что освобождало Авнера Нетаниягу от обязанности уведомлять о сделке израильское налоговое управление.

На вопрос журналиста "Калькалиста" Амитая Газита, откуда у Авнера были деньги на покупку квартиры, он сказал, что получил их от родителей, и что он не собирается извиняться за это.