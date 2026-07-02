"Арбитражная комиссия" минфина рекомендовала реформировать сберегательные программы

"Арбитражная комиссия" в составе представителей министерства финансов, управления по надзору за рынком ценных бумаг и управления по надзору за рынками капитала, страхования и пенсионных накоплений, опубликовала итоговые рекомендации по реформе действующих в Израиле сберегательных инструментов.

Комиссия рекомендовала объединить на единой платформе инвестиционные сберегательные кассы, паевые инвестиционные фонды и накопительные страховые полисы. Это позволит населению переходить от одного инструмента к другому, не создавая "налогоблагаемое событие". В таком случае человек будет платить налог на прибыль только один раз, при выводе денег со сберегательного счета, а не при переходе от одного инструмента к другому. Это позволит существенно увеличить объемы накоплений и сделать использование инструментов более выгодным.

В то же время комиссия рекомендует установить порог полного освобождения от налогообложения при переводе накопленных средств в формат ежемесячных выплат по достижении 60 лет на уровне 200 тысяч шекелей для всех программ в совокупности.

Это означает, что клиенты инвестиционных сберегательных касс потеряют значительную часть льготы (на текущий момент освобождение от налога при таком сценарии дается на отчисления в размере 69 тысяч шекелей в год, а не 200 тысяч шекелей в совокупности).

Следует отметить, что глава управления рынка капитала Амит Галь выступал против рекомендаций комиссии.