Маск запустил финансовую платформу X Money

Компания X Илона Маска начала запуск финансовой платформы X Money, объединяющей платежи, дебетовую карту, денежные переводы и выплату процентов по депозитам.

Сейчас сервис постепенно распространяется на новые группы пользователей социальной сети X в США. На первом этапе сервис был запущен для подписчиков Premium+ в Соединенных Штатах, однако в последние дни доступ был расширен и на других верифицированных пользователей.

По словам руководства компании, цель поэтапного запуска – протестировать систему в реальном времени и собрать отклики перед масштабным расширением сервиса.

Пользователи платформы могут переводить деньги между счетами X, оплачивать счета, совершать банковские переводы, пользоваться персональной металлической картой Visa и получать кешбэк в размере 3% на покупки. Кроме того, компания предлагает годовую доходность в 6% на остатки денежных средств на счете.

Один из заметных элементов продукта – система страхования вкладов. Средства большинства пользователей размещаются в американском банке Cross River, на который распространяется обычное страхование вкладов FDIC на сумму до 250 тысяч долларов. Подписчики Premium+ также могут подключиться к программе Cash Sweep, которая распределяет средства между несколькими банками и обеспечивает суммарное страховое покрытие до 10 миллионов долларов.

Несмотря на внешнее сходство с банковским счетом, X не является банком и не имеет банковской лицензии. Сервис построен по модели Banking-as-a-Service, при которой банк обеспечивает регуляторную инфраструктуру и ведение счетов, а X отвечает за пользовательский опыт и работу приложения. Платежная инфраструктура также построена на основе внешних партнеров: компания использует сеть Visa Direct, позволяющую переводить деньги практически в реальном времени – вместо того чтобы полагаться на традиционную банковскую систему переводов, которая порой занимает несколько рабочих дней.

Больше всего обсуждений вызвала доходность в 6% на вклады. Речь идет о ставке, существенно превышающей ту, что сегодня предлагает большинство сберегательных счетов в США, – притом что ставка ФРС сейчас ниже. В компании пока не опубликовали полные условия по счету, поэтому неясно, идет ли речь о временной льготе, существует ли лимит на размер вклада и какие еще ограничения действуют на продукт.