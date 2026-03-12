x
12 марта 2026
Экономика

X запустит собственную платежную систему

время публикации: 12 марта 2026 г., 10:43
Социальная сеть X Илона Маска готовится к запуску новой платежной системы X-Money, предназначенной для платежей, сбережений и монетизации контента в соцсети X.

Открытие сервиса для широкой аудитории планируется в апреле 2026 года. Средства пользователей будут храниться в Cross River Bank и застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) на сумму до 250 тысяч долларов.

На первом этапе X-Money сосредоточится на традиционных фиатных инструментах. Пользователям будет доступен встроенный цифровой кошелёк для отправки, получения, запроса и хранения средств, включая переводы между частными лицами (P2P).

Также планируется эмиссия виртуальных и физических дебетовых карт с кешбэком 1% и дополнительными вознаграждениями. Конвертация валюты будет осуществляться без комиссии. Отдельно предусмотрен высокодоходный сберегательный счёт со ставкой до 6%.

В перспективе планируется включить в набор услуг обработку коммунальных платежей, банковские услуги, а также монетизацию контента – выплаты авторам.

Торговля криптовалютой и акциями, согласно планам, будет доступна позднее в течение года.

За мгновенные переводы между пользователями X будет отвечать Visa Direct.

