Начало периода предвыборной экономики. Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Ровно год назад, когда было сформировано самое странное правительство в истории Израиля, я писал, что единственным реальным оправданием его существования является необходимость в стабилизации экономической политики, утверждении госбюджета и проведении пакета реформ, застрявших на несколько лет из-за политического кризиса. Было очевидно, что от такого состава нельзя ожидать политических свершений, но до недавнего времени свою экономическую функцию оно выполняло. Однако ускоряющееся с каждым днем превращение странной, но действовавшей коалиции в сборище банальных шантажистов лишает ее права на существование. После выступлений председателя экономической комиссии Кнессета Михаэля Битона, который встал в позу защитника униженных и оскорбленных, и Райды Ринауи-Зуаби, озвучившей ценник своей политической гибкости, можно с уверенностью говорить, что Израиль вступил в период предвыборной экономики в самых неприглядных ее проявлениях.

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Обещание министра финансов Авигдора Либермана продлить срок действия снижения акциза на бензин, как и другие озвученные идеи игры с акцизом, также являются проявлением предвыборной экономики, не сильно отличающимся от "денег с вертолетов". Проблема не в снижении акциза как таковом, а в том, что это делается в угоду сиюминутной политической выживаемости и вразрез с заявленной политикой правительства в сферах транспорта и экологии.

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Стандартные презервативы и нестандартные кондиционеры

Пока коалиция переключилась на борьбу за выживание, комиссия института стандартов изучает действующие в Израиле стандарты на предмет их включения в реформу, призванную облегчить импорт иностранной продукции. 1 июня вступил в силу первый этап реформы импорта, утвержденный правительством в тот период, когда оно еще функционировало нормально. Стоит отметить, что основана она на рекомендациях комиссии, созданной в 2014 году правительством Биньямина Нетаниягу по инициативе министра экономики Нафтали Беннета и министра финансов Яира Лапида.

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Долгое время стандарты активно использовались израильскими производителями и крупными импортерами в качестве инструментов для сдерживания конкуренции. В результате в стране действуют сотни стандартов, отличающихся деталями от стандартов большинства развитых стран, как правило – под предлогом заботы о благе и безопасности потребителя. Реформа делит товары, производимые в Израиле или поставляемые в него, на три категории:

– Товары в группе риска, каждая партия импорта которых требует проверки в институте стандартов или в частной лаборатории на соответствие требованиям израильских стандартов. Из 244 стандартов, распространяющихся на эту категорию товаров, после реформы останутся только 110.

– Товары, которые можно будет импортировать, проведя только проверку соответствия модели израильскому стандарту, с дальнейшей выборочной проверкой на соответствие стандарту на прилавках (на эту группу распространяются 172 стандарта).

– Товары, которые можно импортировать на основании декларации импортера о соответствии израильскому стандарту.

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Кроме того, из второй и третьей групп можно будет импортировать в страну товары, не соответствующие израильскому стандарту, если они соответствуют стандартам ЕС или США.

В последние недели комиссия рассматривает стандарт за стандартом и товар за товаром, а крупные игроки на рынке ведут более или менее успешные арьергардные бои. Так, в битве за презервативы после напряженной борьбы одержало министерство экономики, и резиновые изделия вошли в третью категории. Это значит, что импортерам не надо будет представлять каждую партию товара на проверку института стандартов, и ассортимент данного товара на прилавках должен увеличиться. В эту же категорию вошли гигиенические тампоны, очки, керамическая плитка, раутеры, велосипеды, лестницы и табуретки, кухонные электроприборы для готовки. Во вторую категорию вошли многие электроприборы, включая, например, холодильники, воздухоочистители, посудомойки, стиральные машины, детские коляски, кроватки и стульчики. Среди товаров, которые можно будет ввозить без израильского стандарта – игрушки для детей старше 3 лет, матрасы, аккумуляторы, электрические зубные щетки. В то же время кондиционеров реформа пока не коснется. На заседании комиссии по стандартам выяснилось, что израильские стандарт на кондиционеры требует наличия дополнительной защиты от возгорания, не практикуемой большинством мировых производителей. Несмотря на то, что служба пожарной охраны заявила, что не требовала введения этого стандарта и не возражает против его снятия, эксперты решили не торопиться и собрать информацию о количестве случаев возгорания кондиционеров и о стандартах, действующих в жарких странах. Вне реформы останется и практически вся товары гигиены и ухода за собой, проверками которых заведует министерство здравоохранения.

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В любом случае, эта реформа – важный шаг в сторону снижения дороговизны жизни, во многом более важный, чем снижение некоторых пошлин. Разумеется, сразу снижения цен ожидать не стоит, но снятие бюрократических препон означает не только снижение стоимости импорта (которое на первом этапе существующие импортеры начнут класть в свой карман, а не отдавать потребителям), но и расширение ассортимента, и облегчение появления на рынке новых игроков, то есть усиления конкуренции.

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И снова вернемся к правительству. Министр энергетики Карин Эльхарар объявила о досрочном прекращении моратория на поиск газа в эксклюзивных экономических водах Израиля, объяснив смену курса необходимостью помощи оказавшейся в энергетической ловушке Европе. Введение моратория, изначально преподанное как идеологическое, вызвало немало недоумения в энергетических и экономических кругах, поскольку было сделано на фоне уже дефицита энергоносителей, уже начавшегося на тот момент именно из-за политики слишком быстрого перехода на "зеленые" источники энергии. Тем более, что газ – существенно менее загрязняющий источник энергии, чем нефть или уголь. Вторжение России в Украину и последовавшие за ним антироссийские санкции привели к взлету цен на нефть и газ, и идеология не выдержала столкновения с реальностью. Однако на самом деле в том, что касается помощи Европе, текущий этап высоких цен на газ Израиль пропустил. Некая часть израильского газа попадет в Европу через Египет за счет свободного остатка пропускной способности газопровода и расположенных в Египте заводов по сжижению газа. Однако даже в среднесрочной перспективе это единственная возможность экспорта газа в Европу. Для увеличения объемов экспорта нужно строить дополнительный трубопровод в Египет к его сжижающим заводам, переходить к реализации строительства газопровода EastMed в Кипр и Грецию или же возобновлять планы по строительству газопровода в Турцию. Еще один вариант – строительство собственных сжижающих мощностей. Каждый из этих вариантов потребует минимум нескольких лет работ и миллиардных инвестиций. Но в любом случае, если у берегов Израиля будут найдены новые газовые месторождения, лишними они не окажутся.

В заключение нельзя не сказать пары слов о двух знаковых экономических событиях уходящей недели, в меньшей степени связанных с действующим правительством.

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Министр экономики Орна Барбивай подписала в Дубае договор о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это первая арабская страна и 44-я страна в мире, с которой у Израиля заключено подобное соглашение. При этом ОАЭ – страна с современной экономикой и важный технологический и экономический хаб и отличная витрина для демонстрации израильских технологий азиатским рынкам.

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Также на этой неделе, с четырехлетней задержкой и существенно менее радужными перспективами, начал действовать Фонд национального благосостояния, в который аккумулируется налог на сверхприбыль от добычи природных ископаемых, в котором наконец накопился первый миллиард шекелей налогов, которые не могут быть оспорены в суде. Теперь уже очевидно, что говорить о сотнях миллиардов долларов можно будет только после реализации одного из вышеперечисленных инфраструктурных проектов по экспорту газа и открытия дополнительных месторождений, но даже так 5 миллиардов долларов, которые должны аккумулироваться в нем к концу десятилетия, вряд ли можно назвать лишними. В первые годы фон будет передавать в бюджет 3,5% накопленных средств, а в дальнейшем – прибыль от инвестиций, которая будет направляться на утвержденные правительством проекты в сферах образования и социального обеспечения.