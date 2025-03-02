Сеть ресторанов KFC закрыла восемь из 20 своих филиалов в Израиле

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на своей странице в соцсети Facebook сообщила о закрытии в Израиле восьми из 20 филиалов. "Дорогие клиенты, восемь ресторанов KFC в настоящее время закрыты. Просим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

Закрывшиеся рестораны находились: в Беэр-Шеве (два филиала), а также в Ноф а-Галиль, Рамле, Кфар-Сабе, Зихрон-Яакове, в Ярке и аквапарке "Хоф Цемах" возле Кинерета.

По информации издания "Калькалист", все закрывшиеся филиалы принадлежат израильской компании Mefco. Источники издания говорят, что Mefco в прошлом была вынуждена закрыть два ресторана в арабском секторе – в Умм эль-Фахме и Далият аль-Кармеле.