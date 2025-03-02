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Экономика

Минюст начнет выдавать свидетельства о регистрации компаний и на английском языке

время публикации: 02 марта 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 16:54
Минюст начнет выдавать свидетельства о регистрации компаний и на английском языке
Yossi Zamir/Flash90

Управление корпораций при министерстве юстиции объявило, что с конца февраля 2025 года все компании и партнерства, которые были зарегистрированы, планируют зарегистрироваться или подадут запрос на изменение названия, получат свидетельство о регистрации также и на английском языке.

До сих пор израильские компании были вынуждены дополнительно переводить свои учредительные документы. Теперь же сертификаты будут автоматически выдаваться на двух языках, что сделает бизнес-процессы более быстрыми, надежными и доступными.

По сообщению министерства юстиции, нововведение призвано облегчить международную коммерческую деятельность израильских компаний и привлечь предпринимателей из других стран создавать новые компании в Израиле.

Отмечается, что новая услуга предназначена не только для новых компаний: существующие компании также смогут получить на двух языках свои учредительные документы, в том числе свидетельство о регистрации, свидетельство о регистрации с международным апостилем, свидетельство об изменении название, подтверждение статуса компании.

Каждый из вышеперечисленных документов будет также содержать ссылку и QR-код для прямого доступа к актуальной информации о компании.

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