Израильтяне возобновили выплаты 45% замороженных ссуд

Согласно данным Банка Израиля, объем замороженных ссуд, составлявший в январе 2024 года 100 миллиардов шекелей, сократился в феврале до 63 миллиардов, а в марте – до 54,6 миллиардов шекелей.

Таким образом, израильтяне за последние два месяца возобновили выплаты 45% ссуд, замороженных в связи с войной.

При этом следует отметить, что большая часть ссуд, по которым были возобновлены выплаты, являются коммерческими.

Из ссуд, остающихся замороженными, подавляющая часть (39,3 миллиарда шекелей) приходится на ипотеку, составляя 6,7% от общего объема ипотечных ссуд.. Потребительские ссуды заморожены на 2,7 млрд шекелей, коммерческие ссуды малых бизнесов – на 7,3 млрд шекелей.

При этом следует отметить, что программа замораживания ссуд, уже дважды продлевавшаяся, на данный момент действует до июня.