x
02 мая 2024
|
последняя новость: 08:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 мая 2024
|
02 мая 2024
|
последняя новость: 08:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильтяне возобновили выплаты 45% замороженных ссуд

время публикации: 02 мая 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 08:32
Израильтяне возобновили выплаты 45% замороженных ссуд
Flash90. Фото: Н.Шохат

Согласно данным Банка Израиля, объем замороженных ссуд, составлявший в январе 2024 года 100 миллиардов шекелей, сократился в феврале до 63 миллиардов, а в марте – до 54,6 миллиардов шекелей.

Таким образом, израильтяне за последние два месяца возобновили выплаты 45% ссуд, замороженных в связи с войной.

При этом следует отметить, что большая часть ссуд, по которым были возобновлены выплаты, являются коммерческими.

Из ссуд, остающихся замороженными, подавляющая часть (39,3 миллиарда шекелей) приходится на ипотеку, составляя 6,7% от общего объема ипотечных ссуд.. Потребительские ссуды заморожены на 2,7 млрд шекелей, коммерческие ссуды малых бизнесов – на 7,3 млрд шекелей.

При этом следует отметить, что программа замораживания ссуд, уже дважды продлевавшаяся, на данный момент действует до июня.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2024

Банк Израиля снова продлевает программу отсрочки выплат по ссудам
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 декабря 2023

Банк Израиля: с начала войны заморожены выплаты по ссудам на 4,9 миллиарда шекелей