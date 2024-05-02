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Экономика

Британский инвестфонд купил 60% израильского стартапа Biocatch за $750 млн

время публикации: 02 мая 2024 г., 06:57 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 06:57
Британский инвестфонд купил 60% израильского стартапа Biocatch за $750 млн
AP Photo/Mark Schiefelbein

Британский инвестиционный фонд Permira объявил о покупке 60% акций израильской стартап-компании Biocatch, разработавшей платформу защиты банковских систем от онлайн-мошенничества, за 750 миллионов долларов.

Сделка дает компании рыночную стоимость в 1,3 миллиарда долларов.

Biocatch был основан в 2011 году и за годы своей работы мобилизовал у инвесторов 115 миллионов долларов. Штат компании составляет около 320 человек, из которых около половины – в Израиле. Среди клиентов компании – около 30 из первой сотни крупнейших банков мира. В 2023 году компания впервые закончила год с оперативной прибылью.

Британский фонд не в первый раз появляется на израильском рынке. В 2009 году он купил вместе с News Corp израильскую компанию NDS, разработавшую защиту телеконтента, а в 2011 году – компанию "Нетафим", производящую продукцию для капельного орошения. В обоих случаях фонд через несколько лет перепродал свои покупки с существенной прибылью.

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