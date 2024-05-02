Минфин попросил OECD проверить конкуренцию в банковской сфере без ведома Банка Израиля

Министерство финансов Израиля попросило OECD включить в регулярный двухгодичный отчет об израильской экономике раздел о конкуренции в банковской сфере.

При этом, как сообщает портал ynet, в минфине не поставили в известность о своей просьбе руководство Банка Израиля.

Следует отметить, что проведение проверки по определенной тематике в дополнение к общему отчету является традиционным для OECD, и тему проверки как правило выбирает руководство страны, по которой готовится отчет.

Согласно порталу ynet, выбор минфина вызвал гнев председателя Банка Израиля профессора Амира Ярона. В руководстве центробанка требуют изменить тему проверки, поскольку в военное время такая процедура может привести к ослаблению стабильности банковской системы, а результаты проверки могут быть использованы для различных популистских инициатив.

В пресс-службе Банка Израиля подчеркнули, что банк будет рад проведению проверки в мирное время.