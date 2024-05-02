Что и почему подорожало в Израиле. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il возобновляет публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Помимо традиционных временных отметок, таких как конец месяца, квартала или года, на которые как правило назначается вступление в силу различных изменений, в Израиле есть еще две плавающие отметки под названием "после праздников", весной – после Песаха, осенью – после Суккота. В этом году весеннее "после праздников" совпало с концом месяца и привело к совокупности подорожаний как со стороны государства, так и со стороны коммерческого сектора.

Что и почему подорожало

Топливо

Рост цен на бензин в последние пять месяцев обусловлен в первую очередь отменой игр с акцизом, начатых еще Авигдором Либерманом, а затем продолженных Бецалелем Смотричем – вплоть до конца 2023 года. В новом году из-за стремительного роста расходов на войну продолжение субсидирования бензина было уже невозможно.

Если нейтрализовать этот фактор, стоимость бензина в Израиле определяется на основании двух параметров – средней цены бензина в портах Южной Европы (в основном Италии и Франции) в течение пяти дней торгов, предшествующих последним двум дням месяца, и официального курса шекеля по отношению к доллару в предпоследний день месяца.

Нередко эти два фактора нейтрализуют друг друга, однако движение этих факторов в одном направлении приводит к чувствительному росту цен на бензин в Израиле.

Нефть марки Brent (упрощенно говоря – европейская нефть), стоившая в середине декабря 74 доллара за баррель, к началу апреля подорожала до 91 доллара, и держалась выше уровня в 90 долларов до середины апреля, в конце апреля снизилась до 87 долларов. Однако поскольку сравнение идет не с ценой нефти в апреле, а с ценой в конце марта, выходит, что она подорожала на 1-2 доллара.

Курс шекеля к доллару упал с 3,6 до 3,8 шекеля за доллар. На момент определения цены бензина на май шекель находился на отметке 3,76 шекеля, ниже пика, но опять же, выше показателя конца марта.

В конце апреля направление изменений совпало, что привело к скачку стоимости литра бензина на 18 агорот. В марте скачок был еще большим – на 21 агору. В феврале локальное укрепление шекеля ослабило рост, он составил 13 агорот.

В первый день мая, цены на нефть резко пошли вниз из-за роста запасов нефти в США. В частности – баррель нефти марки Brent резко подешевел и торгуется в районе 83 долларов. Однако это может никак не повлиять на цены на бензин в Израиле, поскольку учитываться будут только цены третьей декады мая. Предсказать в текущих условиях колебания курса шекеля затруднительно. Однако есть немалая вероятность того, что в начале июня мы снова увидим на АЗС ценники с пиковыми значениями июля 2022 года (8,08 шекеля за литр), а то и сентября 2012 года (8,25 шекеля за литр).

Молочные и другие продукты питания

Цены на базовые молочные продукты, ценообразование которых контролируется государством, индексируются автоматически без возможности министров финансов и сельского хозяйства вмешаться в процесс. Это стало следствием нескольких лет войн между последними правительствами, не желавшими разрешать повышение цен на фоне непрерывных выборов, и молочными предприятиями.

В этом году, по оценке министерства сельского хозяйства, цены должны были проиндексироваться только на 1,13% по сравнению с маем прошлого года (в механизм заложены инфляция, рост зарплат и цены на молоко). Однако на самом деле цены на молоко, сметану, "коттедж", сыры "Гильбоа" и "Эмек" и сливки выросли на 4,5%. Откуда взялись дополнительные 3,4% подорожания? Это рассрочка прошлых подорожаний, которые были смягчены правительством по договоренности с молочными компаниями.

Теперь что касается повышений цен производителями и импортерами: каждый игрок на этом рынке объясняет каждое свое повышение цен подорожанием перевозок, подорожанием сырья, ослаблением шекеля и т.д. Однако на самом деле едва ли не единственные отрасли в сфере продуктов питания, в которых действительно имеет место мировой рост цен на сырье, это оливки и какао. Практически все остальное сельскохозяйственное сырье или оставалось на том же уровне цен в последний год, или подешевело. Среди продуктов питания и товаров массового потребления, потребляемых в Израиле, нет засилья товаров с Дальнего Востока, так что и фактор подорожания транспортировки в целом отпадает. Это подтверждается и финансовыми отчетами компаний.

Таким образом причина последних волн повышения цен кроется не в тех или иных факторах, прямо влияющих на ценообразование, а в отсутствии сдерживающих факторов – конкуренции, грамотности потребителя и готовности правительства бороться с дороговизной жизни. Не стоит рассчитывать на сознательность предприятия, основная цель которого – максимизация прибыли для акционеров. Чтобы эта сознательность появилась, необходимо внешнее давление, которое в последние годы отсутствует.

Приход иностранных розничных сетей в Израиль не произвел той революции, которую принесла сюда IKEA в сфере мебели и товаров для дома или Decathlon в сфере спортивной утвари и одежды. Ни франшиза французского Carrefour, занявшая место "Яинот Битан" и "Мега", ни тем более франшиза голландского SPAR, открывшая "бутиковый" филиал в Кфар-Сабе, не стали пока для рынка благой вестью.

Что касается правительства, после того, как минздрав сдался и отказался от политики "нулевого риска", правительство сумело продвинуть реформу "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля". Эта реформа должна облегчить импорт европейских продуктов в Израиль, однако ей еще предстоит пройти еще два круга обсуждения в Кнессете, где ее ждут лоббисты израильских фермеров и промышленников с лозунгами о продовольственной безопасности (к сожалению, реформа, дающая фермерам прямые субсидии, гарантирующие их доход вне зависимости от рыночной конъюнктуры, в обмен на полную отмену квот и пошлин, похоронена надолго). В остальном похоже усилия правительства в этом направлении ограничились громогласными, но беззубыми угрозами министра экономики Нира Барката о введении "черной метки". Кто-то из израильских экономических обозревателей справедливо отметил, что "Ликуд" и входящие в коалицию религиозные партии, два года назад устроившие настоящую войну по поводу детей, которых министр финансов Авигдор Либерман оставил голодными, введя акциз на сладкие напитки, на этой неделе не сказали ни слова по поводу повышения цен на сладкие напитки, анонсированного Coca-Cola Israel.

Но не следует снимать ответственность за подорожания и с потребителей, которые никак не выражают своего отношения, продолжая покупать дорожающие бренды, и даже не пытаясь искать альтернативы, а зачастую – и сравнивать цены. Ожидать повторения массовых протестов 2011 года сейчас, когда протестные движения заняты вопросами войны и заложников, а не ценой "коттеджа", не стоит, но хотелось бы видеть больше инициативы и активности со стороны потребителей, будь то путем кооперации или информирования, и не грех воспользоваться для этого опытом ультраортодоксальной общины. Просто для примера, коллеги из "Едиот Ахронот" рассказывали на этой неделе в материале о подорожании молочных продуктов о росте цен на масло вдвое после того, как оно было выведено из-под надзора государства. Однако в ультраортодоксальных магазинах "Ошер Ад" 200-граммовые брикеты масла "Тнува" продаются по цене 7,2 шекеля, то есть по той же цене, по которой оно продавалось под надзором.

Также на этой неделе стало окончательно ясно, что мировая тенденция по замедлению инфляции исчерпала себя, и базовая инфляция оказалась более устойчивой. Соответственно, ожидания снижения учетной ставки, которое должно смягчить дороговизну жизни, оказались преждевременными. ФРС снова оставил учетную ставку без изменений, такое же решение, скорее всего, примет и Банк Израиля.

Метро в Израиле. Каковы планы?

Из других заслуживающих внимания новостей этой недели стоит отметить утверждение правительством плана прокладки центрального сегмента линии метро М2, которая должна пройти через Холон, Тель-Авив, Рамат-Ган, Гиватаим, Бней-Брак, Гиват-Шмуэль и Петах-Тикву. Ранее ультраортодоксальные партии и руководство Бней-Брака пытались добиться запрета на работы по прокладке метро под территорией города в субботы, однако в итоге отступили перед ультиматумом оставить Бней-Брак вообще без метро – проходная машина должна работать безостановочно и круглосуточно в режиме 24/7. По этому поводу было подписано специальное соглашение между мэрией Бней-Брака и компанией НЕТА, на данный момент отвечающей за проект.

Таким образом, единственной неутвержденной до сих пор частью метро Гуш-Дана остается северный сегмент линии М1, который должен пройти от Глилот до Раананы через Кфар-Сабу, Од а-Шарон, Герцлию и Рамат а-Шарон. Причина задержки – тот самый эффект NIMBI, о котором я писал на прошлой неделе. Никто не хочет, чтобы рядом с ним находилось депо метрополитена. Попытка сдвинуть его на четыре километра и разместить рядом с арабской Тирой была заблокирована.