Что и на сколько подорожало в Израиле 1 мая

После прекращения субсидирования акциза, долгое время державшего стоимость топлива на уровне ниже 7 шекелей за литр, цены на бензин выросли 1 мая пятый раз подряд, вплотную приблизившись к историческому максимуму. С сегодняшнего дня стоимость литра бензина с октановым числом 95 составляет 7,9 шекеля при самообслуживании.

Также 1 мая произошла автоматическая индексация цен на молочные продукты, регулируемых государством. В эту категорию входят молоко жирностью 1% и 3% в нескольких видах стандартных упаковок, сметана, простокваша, полутвердые желтые сыры "Эмек" и "Гильбоа", сливки, зернистый творог ("коттедж") и мягкий творог ("гвина левана").

После длительных войн между молочными компаниями и правительствами первые добились того, чтобы индексация цен осуществлялась автоматически, в соответствии с установленной формулой, без необходимости в подписи кого-либо из министров. В этом году цены вырастут на 4,2-5,4%.

В частности, литровый пакет молока с жирностью 1% подорожает на 27 агорот до 5,76 шекеля, картонная упаковка молока с жирностью 3% - на 30% до 7,11 шекеля. Сливки в упаковке 250 миллилитров подорожают на 32 агоры до 7,39 шекеля, сыры "Эмек" и "Гильбоа" – на 2 шекеля за килограмм.

Окончание праздников и начало месяца – удобное для импортеров и производителей время для объявления повышений цен со стандартными объяснениями о подорожании сырья, транспортировки, доллара и т.д. В этот раз им воспользовались компания "Дипломат", а также производитель мороженного Nestle и производитель пастрам и колбас "Йехиам".

Мороженое подорожает в среднем на 6,3%, пастрамы и колбасы – на 9%. "Дипломат" повышает цены на 3-4% в среднем. Среди прочего, вырастут цены на кетчуп Heinz, шоколад Milka, маргарин Mazzola, кофе Jacobs, соусы Kikkoman, хлопья Kellogg's, батарейки Duracell, средства для стирки Tide и Ariel, гигиенические прокладки и тампоны Tampax и Always, средство для мытья посуды Fairy, электрические зубные щетки Oral B.

Компания Coca-Cola Israel воспользовалась моментом, чтобы объявить о повышении цен на часть своей продукции с 1 июня. Через месяц подорожает молочная продукция компании "Тара", не находящаяся под контролем государства, а также такие популярные напитки, как соки и нектары "Пригат", "Фьюз Ти", минеральная вода "Невиот", пиво "Карлсберг" и "Гиннес".

Кроме того, после завершения праздника покупателей ждет и необъявленное подорожание различной продукции в виде отмены скидок.