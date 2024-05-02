"Глобс": порты Турции получили распоряжение прекратить отправку грузов в Израиль

По информации израильского издания "Глобс", порты Турции получили распоряжение прекратить отправку грузов в порты Хайфы и Ашдода, также прекращена разгрузка грузов, прибывающих из Израиля.

Издание Bloomberg.com написано со ссылкой на два высокопоставленных источника в Турции, что Анкара прекратила торговые отношения с Израилем.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушает соглашения, блокируя портя для израильского импорта и экспорта. "Именно так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы своего народа и турецких предпринимателей, игнорирующий международные торговые соглашения", – написал Кац в своем Х-блоге. Глава МИДа также сообщил, что он отдал распоряжение гендиректору своего ведомства начать вместе с другими ведомствами поиск альтернативы торговли с Турцией, делая упор на местных производителей и импорт из других стран.

Отметим, что в начале апреля издание "Глобс" сообщало, что турецкие компании, экспортирующие товары в Израиль, не могут оплатить экспортные пошлины на сайте турецкой таможни.

Как сообщает "Глобс", альтернативные способы оплаты отсутствуют, и сбой выдается только в связи с экспортом в Израиль. В результате сложившейся ситуации грузовые суда, обслуживающие торговые маршруты между Израилем и турецкими портами, не могут выйти в море.