Globes: Турция де-факто блокирует экспорт в Израиль

В течение последней недели турецкие компании, экспортирующие товары в Израиль, не могут оплатить экспортные пошлины на сайте турецкой таможни.

Как сообщает "Глобс", альтернативные способы оплаты отсутствуют, и сбой выдается только в связи с экспортом в Израиль.

В результате сложившейся ситуации грузовые суда, обслуживающие торговые маршруты между Израилем и турецкими портами, не могут выйти в море.

Напомним, что, несмотря на крайнюю антиизраильскую риторику президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция не вводила эмбарго на экспорт в Израиль, хотя и исключила Израиль из списка торговых приоритетов.

В 2023 году торговый оборот между странами составил 6,9 миллиарда долларов, что на 2,6 миллиарда долларов меньше, чем в 2022 году.