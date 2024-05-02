OECD пессимистичней МВФ по поводу экономики Израиля

Согласно новому прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, темпы роста экономики Израиля в 2024 году составят 1,9%, что означает снижение ВВП на душу населения, а в 2025 году – 4,6%.

Прогноз на 2024 год более менее соответствует прогнозам Банка Израиля и МВФ, тогда как прогноз на следующий год заметно пессимистичнее – в Банке Израиля ожидают 5% роста, а в МВФ – 5,4% роста.

Прогноз инфляции составит 2,5% на конец 2024 года, прогноз на учетную ставку – 3,75%, то есть снижение на 0,75%.

При этом в OECD склонны считать, что правительству удастся удержать дефицит госбюджета в заданных рамках в 6,6%.