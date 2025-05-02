За первые три месяца Трампа экономика США сократилась на 0,3%
время публикации: 02 мая 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 07:43
Внутренний валовой продукт США сократился за первый квартал 2025 года на 0,3% при прогнозе аналитиков на сокращение на 0,2%. Это первое квартальное сокращение ВВП в США со времен пандемии коронавируса.
Среди причин сокращения объемов американской экономики – снижение частного потребления.
Также стало известно, что количество первичных заявок на получение пособия по безработице в США выросло на 18000 по сравнению с прошлой неделей, а общее количество безработных выросло на 83 тысячи человек до 1,92 миллиона человек – самого высокого показателя с ноября 2021 года. Значительная часть прироста пришлась на штат Нью-Йорк. Аналитики связывают это с весенними каникулами в общественных школах.