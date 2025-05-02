Воспитательницы в детских садах угрожают итальянской забастовкой

После того, как суд по трудовым спорам запретил профсоюзу учителей бастовать, группы воспитательниц детских садов и учителей начали согласовывать так называемую итальянскую забастовку.

Воспитательницы намерены уже в пятницу, 2 мая, массово взять больничные листы, фактически парализовав систему без объявления забастовки, тогда как учителя намерены повторить ту же схему в воскресенье, 4 мая.

Напомним, что причиной конфликта является сокращение зарплат в рамках мер по консолидации государственного бюджета.