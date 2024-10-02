"Ракевет Исраэль" закрывает некоторые железнодорожные станции из-за нехватки охранников

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила, что в связи с мобилизацией резервистов из числа сотрудников службы охраны компании, с воскресенья, 6 октября, и до дальнейшего уведомления, будут закрыты некоторые станции железной дороги.

Полностью прекратят работать станции Ахиуд, Кирьят-Хаим, Мигдаль а-Эмек-Кфар-Барух, "Цомет Холон" и "Бат-Ям-Комемиют".

Также будут закрыты дополнительные входы на станции Хоф а-Кармель и Рамле.