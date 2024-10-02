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Экономика

Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Израиля на одну ступень

время публикации: 02 октября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 06:59
Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Израиля на одну ступень
AP Photo/Henny Ray Abrams

Международное рейтинговое агентство S&P объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Израиля на одну ступень с А+ до А с сохранением негативного прогноза.

Публикация ожидавшегося решения о снижения была перенесена с ноября на начало октября в связи с обострением конфликта на севере.

Согласно обновленному прогнозу компании, в 2024 году экономический рост Израиля полностью остановится, а в 2025 году составит всего 2,5%. Дефицит госбюджета в 2024 году составит 9% вместо заявленных 6,6%, а в 2025 году – 6% вместо обещаемых 4%.

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