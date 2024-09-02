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Юлия Шамалова-Беркович уходит из службы новостей "Хадашот 13"

время публикации: 02 сентября 2024 г., 23:12 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 23:12
Юлия Шамалова-Беркович уходит из службы новостей "Хадашот 13"
Moshe Shai/FLASH90

Юлия Шамалова-Беркович и служба новостей "Хадашот 13" достигли соглашения о прекращении ее работы в качестве генерального директора компании.

Согласно договоренности, Шамалов-Беркович продолжит выступать в роли консультанта 13 канала ИТВ по вопросам рейтингового комитета в соответствии с соглашением, заключенным с ней еще до ее назначения на должность генерального директора службы новостей.

Генеральный директор 13 канала ИТВ Эмилиано Кальмезук заявил, что "Юлия - одна из самых опытных женщин в области медиа и коммуникаций, и канал продолжит извлекать пользу из ее богатого опыта в роли консультанта по вопросам рейтингового комитета".

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