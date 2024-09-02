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Экономика

LOT и Lufthansa возобновляют полеты в Израиль

время публикации: 02 сентября 2024 г., 22:27 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 22:27
LOT и Lufthansa возобновляют полеты в Израиль
Wikipedia.org. Фото: Adrian Pingstone

Германская авиакомпания Lufthansa, прекратившая летать в Израиль 1 августа на фоне иранской угрозы, сообщила о возобновлении полетов с четверга, 5 сентября.

Вместе с ней на израильские маршруты вернутся и дочерние авиакомпании Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении полетов в Израиль со вторника, 3 сентября.

Экономика
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