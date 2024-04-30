Суд отклонил иск работника "Клалит", уволенного за подстрекательскую цитату из Корана

Тель-Авивский суд по трудовым спорам отклонил иск инженера, работавшего в дочерней структуре больничной кассы "Клалит", и уволенного в ноябре 2023 года из-за публикации цитат из Корана, признанных подстрекательскими.

Инженер был уволен после того, как две работницы "Клалит" пожаловались, что из-за этих публикаций опасаются приходить на работу.

После увольнения автор публикаций обратился в суд, потребовав 420 тысяч шекелей компенсации за незаконное увольнение и злословие.

Эксперты со стороны "Клалит" – декан кафедры востоковедения Тель-Авивского университета профессор Узи Раби и бывший высокопоставленный сотрудник ШАБАКа Михаэль Коби – привели перевод цитат, в котором его содержание воспринимается как подстрекательство. Cо стороны истца в качестве эксперта выступал глава кафедры арабского языка в университете Бен-Гурион профессор Цви Мендель.

В итоге суд постановил, что нельзя отрывать текст публикаций от времени, когда эти публикации были сделаны, в данном случае – от событий, приведших к Войне "Железных мечей". В связи с этим решение об увольнении было признано оправданным, а на истца были возложены судебные издержки в размере 15 тысяч шекелей.