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Экономика

С 1 мая стоимость бензина с обслуживанием превысит 8 шекелей за литр

время публикации: 30 апреля 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 11:43
С 1 мая стоимость бензина с обслуживанием превысит 8 шекелей за литр
Kobi Gideon / Flash90

В связи с ослаблением шекеля по отношению к доллару и с ростом мировых цен на нефть, стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет 1 мая на 18 агорот и составит 7,9 шекеля при самообслуживании.

Предварительные прогнозы говорили о подорожании бензина на 12 агорот за литр.

Стоимость обслуживания останется без изменений на уровне 22 агоры за литр. Таким образом, стоимость литра бензина с обслуживанием работника АЗС составит 8,12 шекелей.

В последний раз более высокая стоимость литра бензина с самообслуживанием была зафиксирована в июле 2022 года, а до того – в марте 2013 года.

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