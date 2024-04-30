С 1 мая стоимость бензина с обслуживанием превысит 8 шекелей за литр

В связи с ослаблением шекеля по отношению к доллару и с ростом мировых цен на нефть, стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет 1 мая на 18 агорот и составит 7,9 шекеля при самообслуживании.

Предварительные прогнозы говорили о подорожании бензина на 12 агорот за литр.

Стоимость обслуживания останется без изменений на уровне 22 агоры за литр. Таким образом, стоимость литра бензина с обслуживанием работника АЗС составит 8,12 шекелей.

В последний раз более высокая стоимость литра бензина с самообслуживанием была зафиксирована в июле 2022 года, а до того – в марте 2013 года.