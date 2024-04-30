1 мая в Израиле вступит в силу серия "послепраздничных" подорожаний

1 мая, после окончания празднования Песаха, израильтян ожидает волна подорожаний продуктов питания и товаров массового потребления, анонсированная еще в марте-апреле.

Так, 1 мая подорожают все молочные продукты, ценообразование которых контролируется государством. После длительных войн между молочными компаниями и правительствами первые добились того, чтобы индексация цен осуществлялась автоматически, в соответствии с установленной формулой, без необходимости в подписи кого-либо из министров. В этом году цены вырастут на 4,2-5,4%.

В частности, литровый пакет молока с жирностью 1% подорожает на 27 агорот до 5,76 шекеля, картонная упаковка молока с жирностью 3% - на 30% до 7,11 шекеля. Сливки в упаковке 250 миллилитров подорожают на 32 агоры до 7,39 шекеля, сыры "Эмек" и "Гильбоа" – на 2 шекеля за килограмм.

Один из крупнейших импортеров продуктов питания "Дипломат" повышает с 1 мая цены свои продукты на 3-4%, однако некоторые продукты подорожают на 15%. Среди прочего, вырастут цены на кетчуп Heinz, шоколад Milka, маргарин Mazzola, кофе Jacobs, соусы Kikkoman, хлопья Kellogg's, батарейки Duracell, средства для стирки Tide и Ariel, гигиенические прокладки и тампоны Tampax и Always, средство для мытья посуды Fairy, электрические зубные щетки Oral B.

Потребителей ждет повышение цен на мороженое Nestle (6,3%) и на колбасные изделия компании "Йехиам" (9%).