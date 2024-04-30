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Экономика

Суд разрешил возобновить работу компании, обслуживающей продленки в Тель-Авиве, до конца июня

время публикации: 30 апреля 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 09:50
Суд разрешил работу компании, обслуживающей продленки в Тель-Авиве, до конца июня
Yossi Aloni/Flash90

Тель-Авивский окружной суд утвердил рекомендации временного управляющего, и разрешил возобновить работу компании "Бе-Цахарей а-Йом" до конца июня.

Компания, обслуживающая 43 группы продленного дня для 1267 детей в Тель-Авиве, обратилась ранее за защитой от кредиторов в связи с образованием долга в размере 1,1 миллиона шекелей.

По решению суда, компания возобновит свою работу уже во вторник, 30 апреля.

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